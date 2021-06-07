В Кемерове закрыли ТЦ «Маяк» из-за нарушений пожарной безопасности. Фото:2gis.ru/kemerovo.

В Кемерове закрыли торговый центр «Маяк» по решению Ленинского районного суда. Изначально информация была доведена до сведения посетителей в объявлении на входе в ТЦ, позже в картотеке суда появились исполнительные листы. Истцом по делу выступил прокурор.

В пресс-службе УФССП России по Кузбассу сообщили, что прокурор Ленинского района города провел проверку и обнаружил нарушения техники пожарной безопасности.

- После рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц суд постановил запретить эксплуатацию торгового центра, - сообщили в ведомстве.

Судебные приставы опечатали помещение торгового центра до рассмотрения искового заявления по существу. Собственника здания предупредили об административной и уголовной ответственности за незаконное возобновление работы ТЦ.