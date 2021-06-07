В Кемерове ограничат движение транспорта на два дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове ограничат движение транспорта на участке дороги к Лесной Поляне 11 и 12 июня. Горадминистрация рассказала, что ограничения связаны с проведением первенства города Кемерово, чемпионата и первенства Кузбасса по велосипедному спорту.

Закроют для проезда участок от виадука на Журавлевы Горы до виадука улицы Терешковой: в пятницу, 11 июня, с 15.00 до 17.30; в субботу, 12 июня, с 10.00 до 14.00. Ориентировочно 100 спортсменов примут участие в двухдневных соревнованиях.

Фото: Администрация города Кемерово.