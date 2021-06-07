Юг Кузбасса накрыл июньский снег

Юг Кузбасса окутал июньский снег. Фото: ВКонтакте/ngk_alatau.

На юге Кузбасса в минувшие выходные выпал снег. Фотографии появились в социальных сетях горного клуба «Алатау». На кадрах видно, что намело огромные сугробы июньского снега.

«Как вы думаете, на фотографиях какой месяц? Апрель? Может быть, май? А вот и не угадали! Самый настоящий сибирский июнь! Хотя в Новокузнецке с утра поливал ливень, Шерегеш встретил нулевой температурой и снегом. Поднялись по Доллару, дошли до Креста в очень бодром темпе! Сильный ветер, мокрый снег, все, как мы любим», - написал в соцсетях любитель активного отдыха.

В Кемеровском гидрометцентре рассказали, что июньский снег для Кузбасса обычное явление.

- Снег в начале июня - это уже традиция. На выходных к нам пришел холодный фронт, основные осадки и понижение температуры пришлись как раз на юг региона, поэтому в горах возможно все, - прокомментировали синоптики.