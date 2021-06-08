Названы территории Кузбасса, где выявили 67 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 18, Новокузнецк - 7, Юрга - 5, Мыски - 4, Киселевск - 3, Ленинск-Кузнецкий - 3, Междуреченск - 3, Гурьевский МО - 3, Белово - 2, Прокопьевск - 2, Прокопьевский МО - 2, Промышленновский МО - 2, Таштагольский МР - 2, Топкинский МО - 2, Березовский - 1, Калтан - 1, Осинники - 1, Полысаево - 1, Тайга - 1, Беловский МР - 1, Кемеровский МО - 1, Крапивинский МО - 1, Юргинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 504 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 36 161 выздоровел, 738 скончались, 2089 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.