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Общество8 июня 2021 7:21

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июня

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июня.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июня.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 67 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 504 человека. Общее число умерших - 738, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 161 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2089 человек.