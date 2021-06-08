Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 67 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 504 человека. Общее число умерших - 738, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 161 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2089 человек.