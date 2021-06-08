Кузбассовец убил соседа, светившего ему в окна фонариком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемеровском районе 37-летнему жителю вынесли приговор. Следком Кузбасса сообщил, что мужчина избил до смерти соседа, который ночью светил фонариком в окна его дома.

Следствие установило, что в декабре 2019 года мужчина в очередной раз застал местного жителя за тем, что тот в ночное время светил фонариком в окна его дома. Им оказался 46-летний ранее судимый сосед, который недавно освободился из мест заключения. Он постоянно собирал компании для выпивки. Мужчина регулярно делал ему замечания, но тот не реагировал на них.

Между мужчинами произошел конфликт, тогда обвиняемый избил соседа до потери сознания. После чего мужчина сам вызвал скорую и полицейских. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. В отношении 37-летнего жителя возбудили уголовное дело. Со следствием он сотрудничал, вину признал. Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.