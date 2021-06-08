Мэрия Кемерова назвала «удовлетворительным» состояние Комсомольского парка. Фото: topparki.ru.

Жители Кемерова в Instagram губернатора Кузбасса обратились с просьбой благоустроить парк отдыха имени Веры Волошиной.

«Очень хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на состояние парка имени Веры Волошиной. Года четыре оно ужасно! Ни одной клумбы с цветами, детская площадка, устроенная по программе Натальи Водяновой, разваливается и детям гулять небезопасно. Стыдно парк имени героя ВОВ так запустить. Разруха, одуванчики и никакого благоустройства», - написала кемеровчанка.

Мэрия Кемерова прокомментировала, что парк находится в аренде и решение о благоустройстве принимает собственник.

- Парк имени Веры Волошиной находится в аренде. Собственник принимает решение о его благоустройстве. На данный момент в парке выполнены работы по ремонту 30 парковых диванов, восстановлено и окрашено 12 бордюрных лавок, восстановлено 12 метров ограждения, выполнены работы по вывозу мусора и веток. Детская площадка находится в удовлетворительном состоянии. Текущее содержание парка находится также в удовлетворительном состоянии, - ответили в горадминистрации.