Кузбассовец нечаянно утопил в реке новую машину и человека

В Кузбассе вынесли приговор 34-летнему жителю Юрги, который нечаянно утопил в реке свою новую машину и человека. Он обвинялся в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в мае 2020 года. Юргинец только купил себе машину, и встретив на улице двух знакомых, предложил это дело отметить. Компания прикупив алкоголь и закуски, отправилась на берег реки, где пикник и состоялся. Через некоторое время приятели решили покататься. Но водитель по ошибке вместо задней передачи газанул вперед и машина, скатившись к реке, погрузилась в воду. Автовладелец и один из пассажиров смогли выбраться из утонувшей машины, а второй пассажир – мужчина 33 лет - нет. И приятели не смогли его спасти.

Доставали погибшего из воды спасатели. А в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Свою вину юргинец признал. По решению суда за причинение смерти по неосторожности ему назначено девять месяцев 20 дней лишения свободы в колонии-поселении.