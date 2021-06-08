В Кемерове семилетний мальчик провалился в колодец

Фото: прокуратура Кемеровской области.

Прокуратура Ленинского района Кемерова проводит проверку несчастного случая, случившегося на проспекте Ленинградском, 45 А. Семилетний мальчик упал в смотровой люк – колодец, который оказался приоткрыт, но в траве это не было заметно. Ребенок, упав в колодец, получил травмы.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, помощник прокурора Ленинского района, который выезжал на место происшествия, действительно обнаружил по указанному адресу открытый смотровой люк колодца без крышки. В настоящее время опасное место огородили, а прокуратурой Ленинского района начата проверка, по результатам которой будет дана оценка законности действиям лиц, в чьи обязанности входит обслуживание смотрового люка.