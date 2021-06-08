Мэрия Кемерова прокомментировала «отремонтированную» опилками дорогу. Фото: Роман Янченко.

Житель Кемерова заметил на улице Сибирской в частном секторе «отремонтированную» опилками дорогу. Видео незаурядного способа благоустройства выложил в соцсеть.

Горадминистрация сообщила, что специалисты МБУ «Кемеровские автодороги» не проводили на данном участке никаких работ. Большой объемом работ на других участках дорог частного сектора, не позволяет преступить к благоустройству данной улицы. Ремонт рассмотрят в последующее время.

—Вероятнее всего, инициатива засыпать яму опилками и строительными отходами принадлежит кому-то из жителей частного сектора, — рассказала мэрия.