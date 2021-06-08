Россельхозбанк назвал факторы роста спроса на мясо и напитки на растительной основе

Внимание людей к вопросам питания и поддержания здоровья становится все более пристальным. Также растущий тренд на более осознанное потребление ресурсов планеты способствует развитию производства растительных аналогов продуктов животного происхождения, сообщается в исследовании РХСБ, представленном в рамах ПМЭФ-2021.

- По прогнозам Россельхозбанка, к 2025 году россиянин в среднем будет потреблять до 1 килограмма растительного мяса в год, а доля растительных аналогов мяса, а также напитков на растительной основе на российском рынке может составить 1,5 процентов и 5-8 процентов соответственно,- рассказали в пресс-службе РСХБ.

Кроме того эксперты РСХБ считают, что Перспективы развития новых направлений в России в первую очередь будут связаны с повышением доступности альтернативных видов продуктов питания.

В настоящее время растительные аналоги занимают в стране менее 1 процентов рынка. Чаще аналоги продуктов из говядины и курицы - бургеры, наггетсы и котлеты. Напитки на растительной основе - из орехов, зерновых и бобовых культур, - гораздо раньше вошли в тренд: их применяют для приготовления блюд и напитков, где традиционно используется молоко.

-Пандемия COVID-19 сместила акценты с технологического хайпа на реальные потребности людей. Меняются форматы и производства, и продажи еды. Но задача для государства остается неизменной – накормить своих граждан качественными и безопасными продуктами по доступным ценам-, - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Эксперты РСХБ отмечают, в перспективе следующих десяти лет доступность растительных аналогов мяса позволит усилить позиции крестьянских фермерских хозяйств в сегменте крупного рогатого скота и повысить их рентабельность за счет перехода в премиум-сегмент.

-Традиционно мясо воспринимается как богатый на питательные вещества продукт и некоторый признак достатка. Поэтому в перспективе распространение альтернативных источников белка приведет к премиумизации натуральной фермерской продукции, повысит маржинальность ее производства и, тем самым, окажет положительное влияние на развитие традиционного фермерства страны, - добавляют в Россельхозбанке.

Партнерский материал.

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