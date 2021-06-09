На юге Кузбасса утонула четырехлетняя девочка. Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области.

8 июня на реке Кондома на границе Калтанского городского округа и Новокузнецкого района утонула четырехлетняя девочка. Следком Кузбасса сообщает, что возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что сестры четырех и одиннадцати лет находились без присмотра взрослых. Девочки гуляли по понтонному мосту, соединяющему калтанский поселок Шушталеп и деревню Федоровка новокузнецкого района.

Дети перелезли через ограждение моста и сели, опустив ноги в воду . В какой-то момент они не удержались и соскользнули вниз. Старшую девочку спасли из воды очевидцы произошедшего, младшей сестре они помочь не успели.

Тело ребенка обнаружили спасатели в нескольких километрах вниз по течению. Сотрудники уточняют, что семья девочек благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.