Названы территории Кузбасса, где выявили 66 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 26, Новокузнецк – 13, Юрга – 8, Ленинск-Кузнецкий – 4, Калтан – 3, Междуреченск – 2, Мыски – 2, Анжеро-Судженск – 1, Березовский – 1, Осинники – 1, Гурьевский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Тяжинский МО – 1,- сообщил оперштаб.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 570 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 36 224 выздоровел, 741 скончались, 1931 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.