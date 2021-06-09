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Общество9 июня 2021 7:38

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июня

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июня.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июня.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 66 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 570 человека. Общее число умерших - 741, за минувшие сутки трое скончались.

Вместе с этим еще 63 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 224 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1931 человек.