Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 66 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 570 человека. Общее число умерших - 741, за минувшие сутки трое скончались.

Вместе с этим еще 63 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 224 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1931 человек.