В Прокопьевске девушки пили пиво и своеобразно утилизировали тару

Фото: Евгения ГУСЕВА

Дознавателем отдела полиции «Тырган» ОМВД России по городу Прокопьевску завершено расследование уголовного дела в отношении двух 18-летних горожанок. Им вменяется статья Уголовного кодекса «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

История такова. В апреле 2021 года девушки, являющиеся студентками техникума, решили прогулять занятия, а взамен отпраздновать день рождения одной из них. Для этого они отправились в магазин, купили несколько стеклянных бутылок пива и расположились в подъезде многоэтажного жилого дома. Выпив алкоголь, они решили не усложнять себе жизнь и просто выкинули тару из окна восьмого этажа. В результате этого действия пострадали две машины: «Мазда CХ-5» и «Лада Приора». Когда девушки услышали «завывания» автомобильной сигнализации, они спешно покинули «место преступления».

Потерпевшие хозяева машин обратились в полицию. Та установила личности будущих фигурантов уголовного дела. Девушки сознались в совершении противоправных действий. Причиненный ущерб был оценен в 70 тысяч рублей. Родители студенток полностью его возместили.

Сейчас материалы следствия переданы в суд. Максимальное наказание по статье обвинения предусматривает до 2 лет лишения свободы.