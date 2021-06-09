В Кузбассе прогнозируют заморозки до -2°С. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили о вторжении массы арктического воздуха в Кузбасс. Так, 10 и 11 июня в регионе обещают заморозки. Осадков не ожидается, но возможна переменная облачность.

В четверг, 10 июня, в ночное время ожидается +3… +8 градусов, местами заморозки до -2. В дневное время воздух прогреется до +17… +22 градусов, по северу +11… +16. Ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В пятницу, 11 июня, до восхода солнца столбик термометра покажет +3… +5 градусов, местами заморозки до -2, после восхода температура составит +17… +19. Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров.