Награждения заслуженных жителей области продолжаются

Фото: пресс-служба АПК

Награды были вручены 116 жителям Кировского района Кемерова. Торжественное мероприятие прошло в ДК имени 50-летия Октября. С будущим юбилеем региона присутствующих поздравила заместитель губернатора Ольга Турбаба.

Почетные медали получили руководители хоров: Валерий Кобышев, городской хор «Ветеран», его коллектив неоднократно становился лауреатом международных и российских конкурсов, Ольга Федяева, хор ветеранов «Сударушка», и Надежда Козлова, народный хор «Серебряная луна».

Отметили также при выборе награжденных и учителей. Это, например, Мария Федоровна Логачева - ветеран труда. Она преподавала в разных школах Кемерова в общей сложности 65 лет, но большая часть ее профессиональной деятельности - это школа № 11 Кировского района. Сейчас Мария Федоровна с другими ветеранами педагогического труда ведет «Бабушкину школу» - для детей, чьи семьи находятся в социально опасном положении.

Медали с 300-летием образования Кузбасса получат более 500 кемеровчан. Торжественные мероприятия состоятся во всех районах областного центра.

В Анжеро-Судженске медали к 300-летнему юбилею Кузбасса вручили 61 человеку. Среди награжденных - майор полиции, начальник отделения по раскрытию квалифицированных мошенничеств и дистанционных преступлений Алексей Попов, заведующая столовой Нина Моисеенко, заместитель директора по воспитательной работе школы № 12 Ирина Конакова.

Напомним, что учрежденная в 2021 году медаль «300-летие образования Кузбасса» вручается жителям региона за вклад в развитие области, повышение значимости Кузбасса в стране и мире.