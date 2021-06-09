В Кузбассе потратят более 44 миллионов рублей на защиту школ от терроризма. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство финансов Кузбасса выделит из резервного фонда регионального правительства 44,7 миллиона рублей Министерству образования и науки региона. Постановление появилось в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Денежные средства выделят на обеспечение антитеррористических мероприятий по инженерно-технической укрепленности объектов образования, расположенных в регионе. Контроль за исполнением возложили на министра финансов региона Игоря Малахова и заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елену Пахомову.