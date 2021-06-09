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Общество9 июня 2021 14:34

В Кузбассе потратят более 44 миллионов рублей на защиту школ от терроризма

Правительство Кемеровской области решило выделить средства из резервного фонда
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе потратят более 44 миллионов рублей на защиту школ от терроризма.

В Кузбассе потратят более 44 миллионов рублей на защиту школ от терроризма.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство финансов Кузбасса выделит из резервного фонда регионального правительства 44,7 миллиона рублей Министерству образования и науки региона. Постановление появилось в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Денежные средства выделят на обеспечение антитеррористических мероприятий по инженерно-технической укрепленности объектов образования, расположенных в регионе. Контроль за исполнением возложили на министра финансов региона Игоря Малахова и заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елену Пахомову.