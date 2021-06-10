На юге Кузбасса трехлетний малыш играл в открытом окне шестого этажа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке на улице Ермакова жительница увидела трехлетнего ребенка в открытом окне многоэтажного дома на подоконнике шестого этажа. ГУ МВД по Кузбассу сообщает, что данную информацию выявили в ходе мониторинга СМИ.

Инспекторы ПДН выехали по указанному адресу и установили, что 41-летняя мама ребенка уснула, но при этом забыла закрыть окно. Тем временем ее трехлетний сын залез на подоконник и начал сбрасывать вниз несколько игрушек.

В отношении мамы ребенка составили протокол. Собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Сотрудники уточняют, что родителям нужно быть внимательней к малышам и не оставлять их без присмотра. На окнах необходимо установить специальные блокираторы для того, чтобы дети не смогли самостоятельно открывать створки.