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Происшествия10 июня 2021 10:21

В Новокузнецке водолазы ищут пропавшего мужчину в озере

Житель нырнул и не вернулся
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Новокузнецке водолазы ищут пропавшего мужчину в озере.

В Новокузнецке водолазы ищут пропавшего мужчину в озере.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В еженедельной программе «Утро с мэром» градоначальник Новокузнецка рассказал о случившемся в Орджоникидзевском районе.

По его словам, 9 июня нетрезвая компания гуляла на Голубых озерах. Несколько раз им делали замечания, но они не реагировали. После они решили нырнуть в озеро, один из них так и не выплыл на берег. Пропавшего жителя ищут водолазы.

Сергей Кузнецов еще раз напомнил, что купаться можно исключительно в официально утвержденных для этого местах.