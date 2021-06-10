В Кемерове возобновили движение двух садовых автобусных маршрутов. Фото: Администрация Кемерово.

В Кемерове возобновили движение двух садовых автобусных маршрутов. Горадминистрация сообщает, что завершились ремонтные работы дорожного полотна, и движение до СНТ «Сухой Искитим» возобновили. Автобусы № 145 и 146 будут ежедневно выполнять 10 рейсов утром и вечером.

Время отправления автобуса № 145: от остановки «Ж/д вокзал» - 8.00, 10.00, 13.50, 17.00, 19.00; от остановки «С/о «Сухой Искитим» - в 9.00, 11.00, 14.50, 18.00, 20.00.

Автобус № 146 отправляется от остановки «Д/п «Комсомольский» в 9.00, 10.40, 16.20, 18.00, 19.40; от остановки «С/о «Сухой Искитим» - в 9.50, 11.30, 17.10, 18.50, 20.30.