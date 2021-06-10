В медицинских учреждениях Кузбасса установлено новое оборудование

Фото: пресс-служба АПК

В поликлинике городской больницы Осинников появился новый цифровой маммограф. А Кемеровская городская клиническая больница № 11 обзавелась новым флюорографом. Современные медицинские аппараты приобретены по региональному проекту «Развитие первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». На их покупку было затрачено 20 миллионов рублей.

- Население во всех городах региона должно иметь возможность пройти диспансеризацию на современном диагностическом оборудовании. Туберкулез и рак молочных желез - распространенные болезни, их диагностика на ранних стадиях позволит людям вовремя начать лечение. Поэтому закупка маммографов и флюорографов - в приоритете, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Благодаря цифровому маммографу в Осинниках обследование прошли больше тысячи пациенток. Предыдущий аналоговый аппарат 2008 года выпуска делал пять тысяч снимков за целый год. Высокая четкость изображения нового оборудования позволяет заметить самые незначительные патологические процессы, к тому же врач может увеличить снимок или его отдельные участки и рассмотреть их более детально. Все это заметно повышает качество диагностики рака молочной железы. Преимуществом нового прибора является и автоматическая обработка снимков, что ускоряет процесс их получения. Лаборанту больше не нужно возиться с химикатами и проявлять рентгеновские пленки, а пациенту таскать громоздкие снимки с собой. Их можно просто скопировать на флешку.

Новый флюроографический аппарат, недавно установленный в Кемеровской городской клинической больнице № 11, также обладает многими преимуществами. Он характеризуется низким уровнем облучения и высокой скоростью расшифровки данных. Снимки, сделанные этим современным аппаратом, теперь можно передавать дистанционно - в другие клиники не только Кузбасса, но и России.

СПРАВКА «КП»

В 2021 году на модернизацию здравоохранения Кузбасса потратят более 2,2 миллиарда рублей, из них 2 миллиарда - это федеральный бюджет, остальные средства - региональный. В медицинские учреждения Кузбасса поступят 105 автомобилей. Будет построено 39 ФАПов. По нацпроекту «Здравоохранение» будет приобретено 83 единицы медицинского оборудования. По программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года будут куплены еще 267 единиц медицинского оборудования, из них - шесть палатных рентген-аппаратов для стационаров больниц, 24 флюорографа, 11 маммографов, 14 стационарных рентген-аппаратов.