В России появилась серебряная монета, посвященная 300-летию Кузбасса

Фото: Банк России.

В России появилась серебряная монета, посвященная предстоящему 300-летию Кузбасса. Ее номинал - три рубля. Монета сделана из серебра высшей - 925-й - пробы, и ее вес составляет 31,1 грамма, а диаметр - 39 миллиметров. Для сравнения - диаметр обычной пятирублевки всего 25 миллиметров.

О том, что эта серебряная монета посвящена 300-летию Кузбасса, говорит логотип празднования юбилея региона на ее реверсе. Там же нанесены рельефное изображение контура Кемеровской области, монумент «Золотая Шория», горнолыжный курорт Шерегеш и Барнаульские ворота Кузнецкой крепости , которые являются ее визитной карточкой. Также на реверсе нанесены изображения, олицетворяющие промышленную мощь региона, - экскаватор, уголь, шахтовый копер и так далее, выполненные в рельефе и технике лазерного матирования.

На аверсе монеты - номинал, год выпуска - 2021-й, обозначение металла по таблице Менделеева и проба сплава (Ag 925), а также герб страны и стандартные для всех монет надписи: «Российская Федерация» и «Банк России».

«Кузбасская» трехрублевка - относится к категории памятных и инвестиционных, поэтому ее выпускают в количестве всего трех тысяч штук. Средняя рыночная стоимость монеты составит от 2,7 до 5,5 тысячи рублей, в зависимости от стоимости серебра на рынке и банка, в котором ее приобретают. Купить ее можно в любом банке страны, но когда именно она поступит туда - пока неизвестно: Санкт-Петербургский монетный двор приступил к чеканке монеты только в четверг, 10 июня.