В Междуреченске осенью откроется новый спорткомплекс

Фото: пресс-служба АПК

В Междуреченске к 300-летнему юбилею Кузбасса возводится новый спорткомплекс.

О его строительстве просили местные жители, которым хочется заниматься спортом - ходить в различные секции, плавать в бассейне. Просьбы были услышаны. В прошлом году строительство началось.

Изначально спорткомплекс планировали сдать 31 мая 2021 года. Но свои коррективы внесла пандемия. Сроки сдачи сдвинулись. В марте этого года губернатор Сергей Цивилев дал поручение сдать объект в эксплуатацию не позднее нынешней осени.

Стоимость возведения спорткомплекса составляет 807 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из бюджетов разного уровня - федерального, областного, городского. Участвуют и частные инвесторы.

В настоящий момент объект построен на 85 процентов. Возведены внешние и внутренние стены, установлено отопление, освещение. Сейчас в здании производятся отделочные работы.

Площадь будущего спорткомплекса составит 8 тысяч квадратных метров. В нем будет два бассейна - 25-метровый с восемью дорожками и маленький - специально для детей. Одновременно в них могут плавать 65 человек. У бассейнов будет и собственная лаборатория, чтобы проверять качество воды. Будет в здании и универсальный спортивный зал с трибунами, где можно будет проводить соревнования по разным, прежде всего игровым, видам спорта, а также скалодром и еще три зала - тренажерный, хореографический и для занятий фитнесом. Откроется внутри и кафе, чтобы можно было немного подкрепиться после тренировки или боления за свою команду.

В целом спорткомплекс может вместить 500 человек. Ему уже придумано имя - «Звездный». Названия новому спорткомплексу предлагали сами жители Междуреченска, именно за это в соцсетях проголосовало большинство.