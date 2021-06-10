Кузбассовцы могут заказать качественные продукты от фермеров без наценок

Русская кухня, пожалуй, одна из самых разнообразных и ярких в мире, благодаря тому, что наша страна многонациональна и многокультурна. Кроме того, наша кухня веками ассимилировала зарубежные продукты и рецепты блюд, адаптировала их к своим возможностям и вкусам; предлагала на их базе что-то новое. Например,

гречка как полноценный гарнир, традиционная выпечка, сметана, блины, борщи, кислые супы, такие как окрошка и щи, - все эти блюда имеют заграничный привкус. Разумеется, заимствующий также что-то менял или добавлял от себя.

Но все же основы русской кухни оставались неизменными на протяжении веков. Главным в приготовлении любого блюда остается качество ингредиентов, которое в современном мире найти все сложнее и сложнее. Но фермеры остаются верны себе и принципам натурального производства. Мы все прекрасно помним, насколько вкуснее молоко у бабушки в деревне и какой наваристый бульон получается из курочки, выращенной в любви и заботе. Именно из любви к натуральным и полезным продуктам при поддержке Россельхозбанка был создан маркетплейс фермерских продуктов Свое Родное, где можно заказать свежие продукты напрямую от фермера, без наценок. Помимо молока, мяса и овощей можно заказать крафтовые сыры, ничем не уступающие итальянским и французским. Есть полезный шоколад на меду, а также почти забытые исконно российские продукты, такие как полба и репа. И если взять настоящие фермерские продукты за основу любого русского рецепта, вы не только насладитесь невероятным вкусом, вспомните как готовила бабушка, но и снова окунетесь в мир широкой русской души.

Партнерский материал.

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