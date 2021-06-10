В Кемерове презентовали уникальную спортивную выставку

Фото: Станислав Переверзев

Ее автор - известный в Кузбассе телеоператор Сергей Шилов, отработавший несколько десятков лет на проходивших в городах и поселках региона спортивных соревнованиях разного ранга и возраста, в том числе чемпионатах мира. Он же по совместительству - активный болельщик. Сейчас кемеровчанин в свободное от работы время занимается сохранением истории кузбасского спорта, переводя свой многочисленный пленочный видеоархив и архивы коллег-журналистов в «цифру». Часть материала он представил на выставке «60 спортивных побед» в музее физкультуры и спорта Кузбасса.

На презентацию пришли глава Кемерова Илья Середюк, ветераны спорта, представители спортивных федераций. Посмотреть им было на что… как и, к сожалению, поностальгировать – очень уж много кузбасских спортивных команд за это время сохранились только на видеокадрах. А среди последних есть и поистине уникальные - как, к примеру, знаменитая футбольная битва между кемеровскими журналистами из команды «Гонорар-82» и артистами Ленкома из команды «Авось» во главе с Евгением Леоновым, Олегом Янковским, Александром Абдуловым и Николаем Караченцовым, состоявшаяся 14 июля 1986 на стадионе «Химик».

Сергею Шилову предстоит отцифровать еще более ста тридцати видеокассет. Весь материал после обработки также будет передан музею физкультуры и спорта Кузбасса.