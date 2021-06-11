Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 71 кузбассовец заразился инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 710 человек. Общее число умерших - 745, за минувшие сутки трое скончались.

Вместе с этим еще 67 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 355 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 610 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2112 человек.