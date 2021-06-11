В Кузбассе две ночи подряд наблюдались минусовые температуры

Фото: Александр НАЙВЕРТ

В ночь на четверг, 10 июня, и пятницу, 11 июня в Кузбассе наблюдались слабые минусовые температуры. Ночные заморозки прошлись в основном по северу области.

Так, ночью на 10 июня, Кузбасс подморозило до – 2,4 градуса – в Яе, а в Барзасе синоптики зафиксировали – 1,9 градуса. В Кемеровском районе таких низких температур метеостанции не отметили, однако в деревне Дмитриевка, по словам местного дачника, все растения оказались покрыты инеем. ТОнким слоем наледи покрылась и машина мужчины. Фото последствий ночного понижения температуры он предоставил редакции «КП»-Кемерово».

В ночь на пятницу, заморозки по северу области повторились, хотя и оказались слабее, чем предыдущей ночью: так в Тисуле, по данным Кемеровского гидрометцентра сегодня ночью была зафиксирована температура -1,7 градуса, в Юрге - уже -1 градус.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что влияние скандинавского антициклона с северо-западным ветром продолжится и в ближайшие выходные, однако тепло в регион возвращается.

Фото: Александр НАЙВЕРТ