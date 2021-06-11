Замглаву Новокузнецка предупредила о возможном наказании прокуратура. Фото: Прокуратура Кемеровской области.

Замглаву Новокузнецка предупредила городская прокуратура о недопустимости нарушения законов при реализации национальных проектов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Кемеровской области.

В ходе проверки сотрудники выявили нарушения. При реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» администрация, как главный распорядитель бюджетных средств не организовала надлежащее выполнение программных мероприятий нацпроекта.

Бездействие администрации может привести к причинению вреда бюджету при реализации национальных проектов, а также необеспечению прав субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки, - отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Замглаву предупредили, что в случае непринятия надлежащих мер, его привлекут к установленной законом ответственности.