Грузовик, перевозивший уголь, загорелся на кузбасской трассе

Фото: instagram nvkzdtp

Вечером в воскресенье, 13 июня, в Новокузнецком районе у станции Тальжино загорелся грузовик, перевозивший уголь. Пожар вспыхнул прямо во время движения, водитель грузовика остановился, но его самостоятельные попытки потушить огонь, оказались безрезультатными и мужчина вызвал спасателей.

Сигнал об автопожаре на станции Тальжино поступил дежурному МЧС в 20.26 по местному времени. К моменту приезда пожарных уже весь грузовик с углем горел открытым пламенем. Через 21 минуту после поступления сигнала автопожар был ликвидирован. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались девять человек и две единицы техники.

Очевидцы выложили видео случившегося в социальные сети. По их словам, они предложили помощь в тушении загоревшегося грузовика, но водитель отказался, так как было уже поздно.

К слову, всего за минувшие сутки в Кузбассе произошло четыре автопожара, из них два — минувшей ночью.

Автопожары произошли в разных территориях Кузбасса: первый автомобиль сгорел на проспекте Победы в Юрге. Сообщение о пожаре в машине поступило в 4.28 по местному времени. В 4.39 его уже потушили.

В 20.26 на станции Тальжино Новокузнецкого района загорелся уже вышеупомянутый грузовик с углем.

В 01.30 вспыхнула легковушка на улице Планерная в Прокопьевске и в 04.13 автопожар произошел в Белове на улице Придорожная, где от огня пострадал еще легковой автомобиль.