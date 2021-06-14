В Кузбассе ищут вандала, повредившего машиной могилы на кладбище

Фото: vk.com, группа "Инцидент Кузбасс"

В Прокопьевском районе неизвестный на машине проехался по могилам на кладбище поселка Верх-Егос, повредив при этом сами места захоронения, памятники и кресты.

Фотографии с последствиями надругательства на кладбище очевидцы выложили в социальных сетях.

В полиции Кузбасса уже занимаются поисками вандала, повредившего могилы: ранее в отдел полиции Прокопьевского муниципального округа обратилась женщина с заявлением, что на кладбище поселка Верх-Егос неизвестные повредили захоронение ее родственницы.

Фото: vk.com, группа "Инцидент Кузбасс"

- В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный сбил деревянное ограждение кладбища\ и повредил несколько могил и надгробий, после чего скрылся. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответвующее законодательству решение, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские просят всех кузбассовцев, которым что-либо известно о случившемся, в том числе хоть какие-нибудь данные о машине, а также о личности водителя, позвонить по номеру (384-) 69-17-57 или «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется!