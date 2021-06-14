В массовом ДТП в Юрге пострадали два человека и четыре автомобиля

В городе Юрга в понедельник, 14 июня, около 12.00 на улице Овражной произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь последовательно столкнулись чет тыре автомобиля, в результате чего пострадали два человека, одному из них назначено стационарное лечение.

Как рассказали в Управлении ГИБДД Кузбасса, предварительно установлено, что ДТП спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ-2104, который в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. Впоследствии с ВАЗом столкнулась следовавшая за ним Skoda, а с «Ладой Гранта» - автомобиль Toyota Ist.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП и степень вины каждого участника.