В Кузбассе горит центральная обогатительная фабрика. Фото: ВКонтакте/bereza_42.

Утром 15 июня жители Березовского рассказали, что в городе горит главных цех центральной обогатительной фабрики. В социальной сети появились соответствующие фото и видео. На кадрах видно, как из здания идет черный дым.

В ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что сигнал о пожаре поступил в ведомство. На месте работают пять отделений пожарной охраны и два отделения горноспасателей. По предварительным данным, все люди эвакуированы. В настоящее время огнеборцы устраняют огонь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Отметим, что пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что эвакуировали 39 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.