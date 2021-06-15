В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 755 человек

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли три пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

У кемеровчанина 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронического заболевания почек. Как и у жителя Новокузнецка 1950 года рождения, болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У новокузнечанина 1949 года рождения также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, при этом болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хронической болезни легких.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 755 человек.