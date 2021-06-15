В Кемерове повторно закрыли ТЦ «Лапландия». Фото: ВКонтакте/laplandiya_mall.

В Кемерове повторно закрыли ТЦ «Лапландия». В пресс-службе УФССП России по Кузбассу сообщили, что получили исполнительный лист от Центрального районного суда Кемерова. Деятельность торгового центра приостановили 15 июня.

Истцом по делу выступил прокурор Центрального района Кемерова, ответчиком - владелец ТЦ - АО «АМК-Фарма». Исполнительный лист был выдан 11 июня. Следующее судебное заседание будет 18 июня.

В ТЦ «Лапландия» официальных комментариев по данной ситуации не дают. Ранее по решению суда деятельность «Лапландии» приостанавливали в апреле 2019 года из-за нарушений требований пожарной безопасности. Работу ТЦ возобновил в августе 2019 года.