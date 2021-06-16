В Кемерове на Троицу организуют дополнительные рейсы к кладбищам. Фото: АПК.

В Кемерове на Троицу организуют дополнительный транспорт к кладбищам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По данным УЕЗТУ, 19 июня, в Троицкую родительскую субботу, пассажирский транспорт будет работать по субботнему расписанию.

В День Святой Троицы, 20 июня, - по воскресному расписанию, запустят дополнительные автобусные маршруты к кладбищам с 9.00 до 18.00. В жилые районы Кедровка, Ягуновский и поселок Боровой - до 16.00.

До кладбищ № 2, 3, 4 и 5 на Южном можно будет добраться автобусами:

№ 17 «АТП-3 - поселок Казачий - кладбище № 2 - кладбище № 5»

№ 66т «ОАО «Химпром» - поселок Казачий - кладбище № 2 - кладбище № 5»

№ 70 «Парк Ангелов - кладбище № 2»

№ 70а «Парк Ангелов - кладбище № 5»

№ 80т «Д/п «Комсомольский» - кладбище № 1 - кладбище № 2».

Дополнительно по пассажиропотоку будут продлены маршруты:

№ 3т «ТРК «Променад-2» - 1-я Линия - кладбище № 2»

№ 9т «Д/п «Шалготарьян» - 1-я Линия - кладбище № 2»

№ 35т «Д/п «Шалготарьян» - 1-я Линия - кладбище № 2».

С 9.00 до 18.00 маршруты № 9т, 35т будут работать без заезда до остановки «Детский сад».

До кладбища № 1 на Южном будут ходить автобусы:

№ 80 «ТРК «Променад-2» - остановка «Детский сад»

№ 72 «Кладбище № 1 - кладбище № 2 - кладбище № 5»

№ 80т «Д/п «Комсомольский» - кладбище № 1 - кладбище № 2».

До Солонечного кладбища:

№ 71 «ТУРР - Солонечное кладбище».

До Кировского кладбища:

№ 73 «ДК Кировского района - улица Леонова - улица Александрова - улица Инициативная - шоссе Егорова - кладбище Кировского района»

№ 73т «ДК Кировского района - кладбище Кировского района».

До кладбища в Кедровке:

№ 179э «Ж/д вокзал - ж. р. Кедровка»

№ 194 «Ж. р. Промышленновский - ж. р. Кедровка»

№ 197э «Площадь Волкова - улица Рабочая»

№ 279э «Д/п «Ленинградский» - улица Рабочая».

Дополнительный маршрут с 9.00 до 16.00:

№ 74 «Школа № 70 - кладбище ж. р. Кедровка»

№ 5кл «Ж. р. Ягуновский - кладбище ж. р. Пионер»

№ 127кл «Стела - кладбище поселка Боровой».

Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно уточнить по многоканальному телефону справочно-информационной службы УЕЗТУ (384-2) 57-46-57.