Минтранс Кузбасса сообщил о новых международных рейсах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 июня из Кемерова можно улететь в столицу Египта - Каир. Авиакомпания Azur Air совместно с туроператором «Анекс тур» будут выполнять полеты в Арабскую Республику Египет, рассказали в министерстве транспорта Кузбасса.

- Авиарейсы по маршруту Каир - Кемерово - Каир будут выполняться по вторникам и пятницам, прилет в Кемерово - в 2.20, а вылет в Каир - в 10.00 (время местное). Рейс в египетский аэропорт будет вылетать в 17.30 (время местное) из-за изменения расписания, - сообщили в министерстве.

Авиакомпания использует комфортабельные воздушные суда «Боинг-757-200» вместимостью 235 кресел. Из Каира туристов уже доставят на популярные курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, расположенные на побережье Красного моря, а также в Мерса-Матрух на побережье Средиземного моря.