Мэрия Кемерова рассказала, когда откроют новый мост через Искитимку. Фото: ВКонтакте/ Сергей Цивилев.

Жители Кемерова в соцсетях главы города поинтересовались, когда откроют деревянный мост через Искитимку в центре города. Он расположится около кассационного суда и будет частью благоустройства новой набережной. Открытие нового сооружения планировалось еще летом 2020 года, но этого не произошло.

В горадминистрации рассказали, что в эксплуатацию пешеходный мост введут после благоустройства набережных левого и правого берегов реки Большая Камышная, а также территории вокруг театрального комплекса.