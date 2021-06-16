В Кузбассе благоустроят общественные пространства к 300-летию. Фото: Instagram/sergey_tsivilev.

Города Кузбасса активно готовятся к празднованию 300-летия. Большое внимание уделяется благоустройству и формированию комфортной среды.

Работы по благоустройству проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На обновление дворов и благоустройство направят 1 миллиард 121 миллионов рублей.

В Новокузнецке реконструируют сквер у фонтана на улице Кирова, 71. Там появятся новые дорожки, выложенные тротуарной плиткой, фонари и парковые диваны, а также новый детский игровой комплекс.

В поселке Бачатский в Белове обновляют парк «Юбилейный». На территории установят скамьи и беседки, обустроят велодорожки и прогулочные тропы, детские площадки для игр и площадку для отдыха взрослых.

В июле в Гурьевске завершится благоустройство набережной за краеведческим музеем. На площади уложат брусчатку, установят новые скамьи, высадят дубы и ели.

К концу июля завершатся работы в парке «Молодежный» в Салаире. Там заменят покрытие, установят спортивную площадку с уличными тренажерами.

Первый этап капитального ремонта городского парка на ул. Магистральный проезд планируют выполнить в Осинниках. На площади перед сценой старое асфальтобетонное покрытие заменят на брусчатку разных цветов. Установят современные светильники, парковые скамейки.

В центре Мариинска появится мультипарк со скейт-площадкой, парковым столом с шахматной доской, стенкой для универсальной спортивной площадки.

В 2021 году в Кемерове запланировано строительство 15 скейт-парков, памп-треков и воркаут-зон на девяти общественных территориях, выбранных горожанами. На сегодняшний день уже готовы площадки на Осеннем бульваре в Лесной Поляне и на стадионе «Горняк» в Кедровке.

.

В Кузбассе благоустроят общественные пространства к 300-летию. Фото: Instagram/sergey_tsivilev.

В Кузбассе благоустроят общественные пространства к 300-летию. Фото: Instagram/sergey_tsivilev.

В Кузбассе благоустроят общественные пространства к 300-летию. Фото: Instagram/sergey_tsivilev.