Власти Кузбасса назначили министра науки и высшего образования. Фото: НОЦ "Кузбасс".

В Кузбассе назначили министра науки и высшего образования. С 15 июня эту должность заняла Ирина Ганиева. Кроме того, новое министерство было создано 15 марта 2021 года. Ему передали часть полномочий в сфере науки и высшего образования, а также в сфере инновационного развития. Напомним, что в июне текущего года министерство науки и образования Кузбасса разделили на два ведомства - министерство науки и высшего образования и министерство образования. Возглавляет последнее также Софья Балакирева.

Ирина Ганиева родилась 5 мая 1976 года. В 1998 году окончила КузГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», в 2004 году - Новосибирский гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». С 1998 по 2018 год работала в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте, в 2016-2018 годах возглавляла этот вуз. С 2019 года работала директором АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс».

В 2013 году защитила докторскую диссертацию по теме «Прогнозирование сельскохозяйственного производства в условиях циклических колебаний и инновационного развития: теория, методология, практика». Автор более 100 научных публикаций. Действующий член диссертационных советов.