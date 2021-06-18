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Общество18 июня 2021 7:10

Жительница Кемерова узнала о своей смерти в Пенсионном фонде

Женщина не могла получить пенсию
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Жительница Кемерова узнала о своей смерти в Пенсионном фонде.

Жительница Кемерова узнала о своей смерти в Пенсионном фонде.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кемеровчанка в феврале этого года не смогла получить пенсию. Тогда она отправилась в Пенсионный фонд. Там ей сообщили, что она будто бы умерла в ноябре 2020 года. После данного инцидента женщина обратилась в прокуратуру Кемеровской области.

Сотрудники установили, что в ноябре 2020 года в общежитии погибла неизвестная жительница. В ходе проверки полицейские нашли банковскую карту на имя пенсионерки и решили, что умерла именно она. После на ее имя ЗАГСом было выдано медицинское свидетельство о смерти.

Прокурор обратился в суд и потребовал аннулировать запись о смерти. Кроме того, прокуратура установила, что сотрудники полиции не провели в полном объеме проверочные мероприятия. По результатам три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.