Жительница Кемерова узнала о своей смерти в Пенсионном фонде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кемеровчанка в феврале этого года не смогла получить пенсию. Тогда она отправилась в Пенсионный фонд. Там ей сообщили, что она будто бы умерла в ноябре 2020 года. После данного инцидента женщина обратилась в прокуратуру Кемеровской области.

Сотрудники установили, что в ноябре 2020 года в общежитии погибла неизвестная жительница. В ходе проверки полицейские нашли банковскую карту на имя пенсионерки и решили, что умерла именно она. После на ее имя ЗАГСом было выдано медицинское свидетельство о смерти.

Прокурор обратился в суд и потребовал аннулировать запись о смерти. Кроме того, прокуратура установила, что сотрудники полиции не провели в полном объеме проверочные мероприятия. По результатам три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.