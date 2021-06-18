Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 102 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 38 328 человек. Общее число умерших - 768, за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 71 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 842 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 718 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2397 человек.