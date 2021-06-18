В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 768 человек

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли пять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

У всех пятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У новокузнечанки 1941 года болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. У кемеровчанина 1967 года рождения болезнь была на фоне патологии эндокринной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта.

У жителя Новокузнецка 1949 года рождения болезнь проходила на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, болезни крови. У анжеро-судженца 1945 года рождения болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и хронической болезни почек. У кемеровчанки 1933 года рождения болезнь была на фоне патологии центральной нервной системы.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 768 человек.