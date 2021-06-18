Кузбасские полицейские приняли участие в международной операции Интерпола

Кузбасские полицейские приняли участие в международной операции «Пангея», которая проводилась на территории государств-членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола. Вместе с сотрудниками Роздравнадзора , Роспотребнадзора и ФСБ они искали контрафактные лекарства, БАДы и медицинские изделия.

В итоге 260 проверок было изъято 11 тысяч единиц продукции на общую сумму порядка 100 тысяч рублей. Также было выявлено 11 правонарушений и одно преступление.

В частности, в Юрге полицейские обнаружили в продаже поддельные препараты народной медицины азиатских стран, в Киселевске - факт безрецептурной продажи лекарств, а в Таштаголе их вообще продавали в одном из киосков без лицензии на торговлю. В Топках клиентам Фитнес-центра продавали препараты, у которых отсутствовал сертификат соответствия, а в областном центре и вовсе задержали получателя крупной партии сильнодействующих анаболиков. В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело за контрабанду.

- Работа по выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота незарегистрированных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий продолжается, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.