Следком возбудил уголовное дело из-за гибели кузбассовца на шахте "Анжерская-Южная"

Авария произошла на шахте в Кемеровском районе.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на шахте «Анжерская-Южная». Об этом сообщил следственный комитет Кузбасса.

Как уточнили в кузбасском следкоме авария на шахте произошла в 9.00 по местному времени (5.00 мск). В результате выброса метана и угольной массы 37-летний шахтер погиб на месте. Его тело уже подняли на поверхность.

- Других пострадавших в результате ЧП нет, - уточнили в пресс-службе кузбасского управления СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Точную причину смерти горняка должна установить судебно-медицинская экспертиза.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила официальный ппредставитель Управления СК России по Кемеровской области.

Расследование уголовного дела продолжается.