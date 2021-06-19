Следком возбудил уголовное дело из-за гибели кузбассовца на шахте "Анжерская-Южная"

Авария произошла на шахте в Кемеровском районе.
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на шахте «Анжерская-Южная». Об этом сообщил следственный комитет Кузбасса.
Как уточнили в кузбасском следкоме авария на шахте произошла в 9.00 по местному времени (5.00 мск). В результате выброса метана и угольной массы 37-летний шахтер погиб на месте. Его тело уже подняли на поверхность.
- Других пострадавших в результате ЧП нет, - уточнили в пресс-службе кузбасского управления СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Точную причину смерти горняка должна установить судебно-медицинская экспертиза.
- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила официальный ппредставитель Управления СК России по Кемеровской области.
Расследование уголовного дела продолжается.