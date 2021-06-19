В Кемерове досрочно дали горячую воду части жителей левого берега

У кого горячей воды сегодня еще нет, придется подождать до завтра Фото: Архив "КП"

В субботу, 19 июня, специалисты СГК, которая ведет ремонт теплосетей в Кемерове, досрочно возобновили подачу горячей воды в левобережной части Кемерова по отдельным кварталам города. Напомним, ранее сообщалось, что ремонтные работы будут завершены только в воскресенье, 20 июня, а по факту уже сегодня с 16.00 горячая вода должна появиться в следующих кварталах Центрального района:

№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49, 50, ул. Ноградская 13, в квартале 14 Центрального р-на до р. Искитимки;

№15 Центрального р-на в Заискитимской части города и кварталах № 14 (от ТК-59), 16, 17, 18, 19, 20 (от ТК-6/1 и 6Б), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 (от ТК-10/8).

Это дома расположенные в границах: р. Томь, проспект Кузнецкий (четная сторона до пр. Советского) - пр. Советский (четная сторона от пр. Кузнецкого до ул. Кузбасской). Ул. Кузбасская (нечетная сторона до ул. Ноградской). Ул. Ноградская (четная сторона от дома № 8 до ул. 50 лет Октября). Ул. Васильева (четная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (нечетная сторона до пр. Советского), пр. Советский (четная сторона до р. Искитимки).

Также горячая вода должна появиться на ФПК в квартале №59 и Предзаводской посёлок в Заводском районе города.

В СГК отметили, что появление воды в квартирах по указанным адресам зависит от управляющих компаний, чьи сантехники должны открыть общедомовые вентили.

- Завтра процесс продолжится по мере готовности тепловых сетей -- мы испытания провели, повреждения по большей части устранили, но на отдельных участках ремонты ещё продолжаются., - сообщили в СГК.