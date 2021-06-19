Спектакля не будет: от коронавируса умер Слава Сэ, чьи выступления планировались в Кемерове и Новокузнецке

Фото: филармония Кузбасса.

Печальная новость пришла в субботу, 19 июня: от коронавируса скончался латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, ставший известным под именем Слава Сэ после выхода книги "Сантехник, кот, жена и другие подробности".

Буквально накануне - 18 июня, он должен был выступить в Новокузнецке, а 16 июня в Кемерове со своим моноспектаклем "Полтора рояля". На одну сцену с ним должны были выйти и известные горожане: в областном центре - Григорий Забавин, Кристина Звездина, Игорь Шемчук, Елена Митрофанова, а в южной столице Кузбасса - Ольга Юшкова, Татьяна Яковлева, Сергей Ермаков, Наталья Ивушкина и Дарья Бессонова.

В обоих городах билеты на его спектакль были почти все распроданы. Изначально "Полтора рояля" должен был состояться в мае (12 числа в Кемерове, 18 - в Новокузнецке), но затем его перенесли на месяц. В начале июня стало известно, что Слава Сэ госпитализирован с осложнением ковида - вирусной пневмонией в одну из рижских клиник, и его спектакли в Кузбассе перенесли на сентябрь. Теперь их не будет.

В областной филармонии, где должен был состояться спектакль Славы Сэ, заверили, что все купленные билеты можно сдать в кассу и вернуть за них деньги.

К слову, хотя выступления Славы Сэ в Кузбассе должны были пройти впервые, однако кемеровчане уже могли слышать постановки его текстов: несколько лет назад он был одним из авторов в городском проекте чтецов "Лучший".