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Общество21 июня 2021 6:48

На все выходные жителям Кузбасса запретят покупать алкоголь

Ограничения будут действовать согласно региональному законодательству
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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На все выходные жителям Кузбасса запретят покупать алкоголь.

На все выходные жителям Кузбасса запретят покупать алкоголь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе приостановят продажу спиртных напитков в розницу. Данное ограничение действует согласно региональному законодательству.

В субботу, 26 июня запретят продажу спиртного в связи с празднованием школьных выпускных. В воскресенье, 27 июня в стране будут праздновать День молодежи. Жители смогут приобрести горячительные напитки только в заведениях общепита.

В следующий раз запрет на продажу алкоголя будет в День знаний 1 сентября и во Всероссийский день трезвости 11 сентября.