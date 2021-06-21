На все выходные жителям Кузбасса запретят покупать алкоголь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе приостановят продажу спиртных напитков в розницу. Данное ограничение действует согласно региональному законодательству.

В субботу, 26 июня запретят продажу спиртного в связи с празднованием школьных выпускных. В воскресенье, 27 июня в стране будут праздновать День молодежи. Жители смогут приобрести горячительные напитки только в заведениях общепита.

В следующий раз запрет на продажу алкоголя будет в День знаний 1 сентября и во Всероссийский день трезвости 11 сентября.