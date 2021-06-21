В Кемерове нашли воробья с мутацией. Фото: ВКонтакте/birds42.

В Кемерове в Центр помощи диким и экзотическим животным принесли белого воробья. Сотрудники центра рассказали в соцсетях, что птица не альбинос.

У воробья цветовая мутация ино. Специалисты уточнили, что с аномальной окраской трудно остаться незамеченным. Птица чудом выжила в дикой природе. Для птенца уже нашли специально обученные руки.

— Удивительно, что дожил до своего возраста, это первая мишень для всех проблем и хищников, — рассказали специалисты Центра.