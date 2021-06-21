За выходные в кузбасских водоемах утонули два мужчины. Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области.

За прошлые выходные в Прокопьевском районе утонули два человека. Следком Кузбасса сообщил, что утонувшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего

В пятницу 18 июня 54-летний мужчина находился в гостях в селе Терентьевское, выпивал горячительные напитки. После чего мужчина решил искупаться в водоеме рядом с домом, находясь на пирсе, упал в воду. Его тело уже подняли на поверхность спасатели.

В субботу 19 июня недалеко от села Карагайла 46-летний мужчина после распития алкоголя с братом решил проверить сети. На лодке они поплыли к обозначенному месту, но она перевернулась. Мужчина не умел плавать, поэтому сразу утонул. Брат обнаружил его в воде, вытащил на берег, но мужчина не подвал признаков жизни.